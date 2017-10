Si les rencontres entre Charleroi et Eupen ont souvent été spectaculaires, plusiseurs d’entre elles ont aussi valu pour leur intensité. Notamment les matchs des Playoffs 3 de la saison 2010-11, lorsque les deux entités luttaient pour assurer leur maintien. Un épisode douloureux dont Fazli Kocabas se souvient très bien. "Quand j’y repense, franchement, ce n’était même pas du foot par moments… À la base, nous ne savions pas vraiment comment aborder cette mini-compétition particulière car affronter le même adversaire à cinq reprises, c’était compliqué à imaginer. À la fin, les équipes se connaissaient tellement qu’il n’y avait même plus de théorie. Et au final, même si Charleroi avait un plus grand vécu, une plus grande stabilité, nous avons quand même émergé."

Une stabilité qui n’était pas vraiment présente effectivement du côté des Pandas… "Nous avions connu plusieurs changements de coachs et après le deuxième match dans ces PO3, la direction a licencié Albert Cartier pour rappeler Danny Ost qui avait débuté la saison. Malheureusement, lors du tour final avec les équipes de D2, nous avons failli."

La saison qui suivit s’assimila une fois de plus à un duel entre Charleroi et Eupen. Mais pour le titre, cette fois-ci. "Eupen avait connu à l’entre-saison un changement de direction avec des investisseurs allemands pour remplacer les Italiens. Les nouveaux dirigeants avaient alors désigné Wolfgang Frank comme coach, un des meilleurs que j’ai connu. Il avait su mettre en place un superbe groupe, plein de qualités footballistiques, certainement plus fort que Charleroi mais un groupe qui était aussi très jeune. Et je pense que c’est ce manque de maturité qui nous a le plus porté préjudice dans la course au titre. Cela reste un grand regret car il y avait moyen d’aller au bout…"

Depuis lors, les deux entités ont évolué, avec une politique différente mais surtout sur un rythme différent. "Je pense que le Charleroi et le Eupen actuels n’ont plus rien à voir avec ceux de l’époque. Tous deux ont pris des voix différentes mais si il y a indéniablement beaucoup de moyens à Eupen, Charleroi a très bien grandi, très intelligemment et est devenu une valeur sûre de la D1. Eupen est sur la bonne voie mais se trouve bien une étape, voire deux en retrait."