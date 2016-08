Charleroi seul leader après la victoire de Genk sur Zulte Waregem

Division 1A

Après les partages de Bruges-Standard et Anderlecht-La Gantoise, la dernière rencontre de la 5e journée de championnat a enregistré la victoire de Genk sur Zulte Waregem (1-0).

Thibaut Courtois, qui adonné le coup d'envoi, a donc vu son ancienne équipe infliger à Zulte Waregem sa première défaite de la saison.

Alejandro Pozuelo a inscrit l'unique but de la rencontre (79e). Au classement les deux équipes comptent 10 points et occupent la 2e place derrière Charleroi (11 points), seul leader.

Rétabli de sa blessure, Thomas Buffel a retrouvé sa place en attaque de Genk. Peter Maes a renvoyé Leon Bailey sur le banc. A Zulte Waregem, Francky Dury a aligné un médian supplémentaire (Onur Kaya) à la place d'un attaquant (Igor Vetokele). Cette mesure de prudence n'a pas pas empêché Zulte de se créer la première grosse occasion de but: sur coup de coin, le ballon a rebondi dans les pieds de Marvin Baudry dont le tir a été dévié par Marco Bizot (9e).

Si le rythme est resté constant pendant une bonne partie de la première période, les possibilités d'ouvrir la marque se sont fait attendre. Les deux équipes ont privilégié le jeu aérien mais toutes les tentatives de la tête n'ont pas été percutantes.

Sébastien Dewaest a frappé au-dessus (17e) et Alejandro Pozuelo a placé le ballon dans les mains de Sammy Bosut (32e). Le véritable danger est arrivé via une montée sur la droite de Sandy Walsh mais, une fois encore, Pozuelo a prouvé que ce n'était pas un bon joueur de tête. Côté Flandrien, Christophe Lepoint n'a pas été plus agile (25e).

La seconde mi-temps a également débuté par un tir de Zulte Waregem. De nouveau sur coup de coin, Mbaye Leye n'a pas suspris le gardien limbourgeois (47e). Grâce à Wilfred Ndidi, Genk a tenté de pousser son adversaire à la faute. Comme le Nigérian était bien trop seul, Maes a effectué deux changements, qui ont donné un peu plus de consistance au jeu du Racing. Cela s'est traduit au marquoir par un but de Pozuelo, qui a bénéficié d'un service de classe de Buffel (79e, 1-0). Malgré deux nouvelles tentatives de son capitaine, Leye, Zulte Waregem n'est pas parvenu à décrocher un point.

Le Sporting de Charleroi, avec 11 points, est seul en tête au classement après 5 journées devant Genk, Zulte Waregem et Ostende avec 10 unités chacun avant la trêve internationale.