Charleroi devait l'emporter face aux Pandas pour mettre la pression sur le leader brugeois. C'est manqué.

Le Sporting de Charleroi a partagé 2-2 à domicile samedi face à Eupen lors de la 10e journée de Jupiler Pro League. Les Zèbres ont ouvert le score à la 32e minute via Amara Baby mais se sont rapidement faits reprendre par un but de Leye sur penalty (35e). En deuxième période, Baby a inscrit son deuxième but de la soirée (73e) mais Charleroi s'est à nouveau fait rejoindre suite au but d'Ocansey (88e). Les Carolos (21 points) restent deuxièmes mais manquent la possibilité de se rapprocher du Club de Bruges (24 pts), qui se déplace à Ostende dimanche (18h).

Le début de la rencontre a été à l'avantage des joueurs de Felice Mazzu qui ont pris l'initiative logiquement. Les Zèbres ont pourtant dû attendre plus d'un quart d'heure pour se créer une première occasion avec Baby. Très actif, le Français a pris confiance avec une nouvelle frappe à la 29e avant de faire mouche trois minutes plus tard. Baby se trouvait alors au bon endroit pour pousser au fond des filets un ballon dévié par Fall suite à une longue rentrée en touche de Rezaei (1-0, 32e).

Le Sporting s'est ensuite compliqué la tâche avec Martos qui a commis une faute dans le rectangle sur Wagué. Mbaye Leye s'est alors fait un plaisir de convertir son penalty et d'égaliser (1-1, 35e).

En début de deuxième période, les Carolos ont montré leur bonne volonté avec des tentatives multiples mais imprécises avant de parvenir à trouver le chemin du but une deuxième fois. Baby profitait alors de ses qualités athlétiques pour semer la défense eupenoise et dribbler Van Crombrugge avant de déposer dans le but (2-1, 73e).

Combattif, Eupen n'a rien lâché et a finalement été récompensé de ses efforts en fin de rencontre. Un centre de Leye surprenait la défense carolo et arrivait sur la tête d'Eric Ocansey, très habile à placer le ballon hors de portée de Penneteau (2-2, 88e).

Ce point précieux permet à Eupen d'engranger un sixième point et de quitter la dernière place du classement qui est désormais occupée par Ostende.

