Charleroi aura mené deux fois au score mais ne sera pas parvenu à prendre les trois points de la victoire face à la lanterne rouge, Eupen. Découvrez les notes accordées par nos spécialistes.

L'homme du match:

Baby avec un 8 sur 10: Dès le début de la rencontre, il a fait tourner la défense eupenoise en bourrique (avec un petit pont au passage) et on a compris qu’il était dans un grand jour. Zèbre le plus dangereux avant la pause, il a logiquement été récompensé par un but plein d’opportunisme. Lors du 2e acte, il s’est là encore montré le plus entreprenant et pensait offrir la victoire à son équipe au terme d’une superbe chevauchée. Mais Ocansey passait par là.

Le bulletin de notes des Zèbres:(...)