Felice Mazzù ne se voilait pas la face après la victoire face à Westerlo. La première heure de jeu a été insuffisante et des joueurs comme Pollet et Remacle, titularisés à la place de Bedia et Benavente, n’ont pas su saisir leur chance. "Mais je le répète souvent. Pour moi, c’est le groupe qui est le plus important et pas les individus et j’estime que tout le monde a le droit à avoir sa chance."

Il l’a prouvé ces dernières semaines, en changeant de système de jeu et en donnant du temps de jeu à des éléments peu utilisés durant le premier tour (Marinos, Dessoleil, Hendrickx, Benavente…), qui ont donné satisfaction.

Mais au fil des rencontres, c’est inévitable, des tendances se sont dégagées. Devant Penneteau, le trio Martos-Dessoleil-Willems a fait preuve d’une grosse solidité. Le dernier, blessé, a été suppléé par Boulenger samedi mais il est clair que l’ancien Lensois n’est pas (encore ?) au niveau de son compatriote.

Sur les flancs, Baby a fait son trou, à gauche. Sa capacité à enchaîner les courses fait de lui un joueur de couloir parfait dans un 3-4-1-2, puisqu’il est capable d’apporter offensivement, sans négliger son travail défensif. De l’autre côté, Marinos et Mata se tirent la bourre, mais la blessure contractée par le Grec samedi pourrait avoir une incidence sur son statut récemment acquis de titulaire.

Dans le milieu du jeu , la paire Marcq-Diandy a été recomposée par Mazzù face à Westerlo. Si leur première heure a été compliquée, les deux compères sont montés en puissance et ont été les moteurs de la révolte dans la dernière demi-heure. N’en déplaise à Gaëtan Hendrickx, excellent ces dernières semaines, mais qui reste un troisième choix lorsque Marcq et Diandy sont fit.

Reste le trio offensif. Et là, le constat est clair : Bedia et Benavente, montés au jeu en fin de match, ont fait basculer la rencontre et sont désormais des premiers choix, aux côtés d’Hamdi Harbaoui, tant Remacle et Pollet sont apparus trop tendres, samedi soir.

Le onze carolo, hors blessures et suspensions, semble donc bel et bien se dessiner. Pour l’instant, en tout cas. Car la saison est encore longue. "Je veux qu’on aille au bout avec tout le groupe, pas seulement avec douze ou treize joueurs", précisait Mazzù après Westerlo. Mais son ossature est bien là. Et Charleroi compte bien s’appuyer dessus pour aller chercher les quelques points qui lui manquent pour atteindre les PO1.