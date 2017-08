Samedi, face à Courtrai, Hendrickx et Benavente ont débuté dans l’axe de l’entrejeu. Avec succès, même si Charleroi a souffert durant 20 minutes… jusqu’aux montées de Saglik et Diandy, les deux autres prétendants à un poste de titulaire au milieu du jeu. De quoi rendre cornélien le choix de Mazzù…

En remportant son premier match de la saison face à Courtrai, samedi soir, le Sporting a idéalement débuté sa saison. Mais, malgré la victoire, des incertitudes subsistent dans la tête de Felice Mazzù.

Excellent en première période avec le duo Hendrickx-Benavente à la manœuvre, au milieu du jeu, dans un 4-4-2 "très ouvert", avec un seul médian défensif, le Sporting a ensuite subi en deuxième période, jusqu’aux montées de Saglik et Diandy, qui ont fait beaucoup de bien.

"Je suis content de mon choix de départ même si nous avons effectivement un peu souffert après le repos", avouait Mazzù après la rencontre. "Une saison est longue et on verra comment les choses vont évoluer. J’essaie d’avoir une gestion sur le long terme et pas sur le court terme. J’aime opérer dans la cohérence et les éléments qui ont débuté le match aujourd’hui ont quasiment fait toute la préparation."

Mais dès samedi prochain, à Mouscron, l’entrejeu pourrait connaître quelques modifications.

Décryptage des possibilités du coach carolo, profil par profil.