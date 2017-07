L’organisation zébrée a une nouvelle fois été le gros point positif, vendredi soir.

Charleroi est toujours invaincu durant la préparation. Après avoir battu Bochum (1-2) et le Shakhtar (2-0), les Zèbres ont partagé l’enjeu à Amiens (Ligue 1), vendredi soir (1-1).

Sur la pelouse de Camon, la défense zébrée a une nouvelle fois montré un très beau visage. Le duo Martos-Dessoleil, qui commencera, sauf blessure, la saison, a fait preuve d’une grande sérénité… dans les deux rectangles, puisque c’est Dessoleil qui a ouvert le score sur un corner botté par Saglik à la 40e minute. De quoi donner encore un peu plus de certitudes à Felice Mazzù, qui a aligné Marinos et Nurio sur les flancs durant une heure. "Je suis satisfait de la défense", indiquait le T1 carolo. "Dorian et Javi se connaissent bien et face à une belle opposition, avec beaucoup de vitesse et d’explosivité sur les flancs, on a concédé très peu d’occasions. C’est donc positif, même si on a été mis un peu plus en difficulté en seconde période."

Surtout après les changements, opérés à l’heure de jeu. C’est d’ailleurs quand Martos et Dessoleil avaient quitté le terrain qu’Amiens a égalisé via… Jean-Luc Dompé. Preuve de l’importance du duo.

Pour le reste, Felice Mazzù se montrait globalement satisfait de ses troupes. "Le résultat n’a pas d’importance, il ne faut pas s’appuyer sur les résultats durant la préparation. L’important, c’est de continuer à progresser, avec beaucoup de volonté et d’organisation."

Si l’entrejeu , décimé par les blessures de Diandy et Ilaimaharitra, était déforcé, Saglik, Hendrickx et Benavente (avant l’heure de jeu) ont fait le job, tout en technique et en vivacité. Sur les flancs, Lukebakio a confirmé son bon début de préparation en étant à l’origine de plusieurs actions dangereuses alors que Kaveh Rezaei, aligné pour la première fois comme attaquant isolé, a énormément travaillé. "Quand il est arrivé, il m’avait dit qu’il savait jouer dans un système à un ou deux attaquants. Il l’a montré. Dans son pressing et dans sa volonté de chasser le ballon, il a été très intéressant. Il fait du bien car il va chercher haut la défense adverse et cela permet de faire remonter le bloc."

Dimanche, à Braine-l’Alleud (17 h), les Zèbres disputeront une nouvelle rencontre amicale, face à l’Union. Où des garçons comme Mata, Zajkov, Boulenger, Tainmont, Fall et Pollet recevront, à leur tour, leur chance de se montrer durant une heure. Et de prouver qu’ils sont prêts à débuter la saison en tant que titulaires, le 29 juillet face à Courtrai.