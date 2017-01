La présélection du Sénégal pour la Can est connue. Et elle ne contient ni le nom de Cristophe Diandy, ni celui de Mamadou Fall, ni celui d’Amara Baby. Ce n’est pas une surprise pour les deux premiers, mais c’est sans doute une petite déception pour le troisième, qui avait fêté sa première sélection il y a un an et demi avec les Lions de la Teranga.

Pour Charleroi par contre, il s’agit d’une… bonne nouvelle. Aucun joueur du Sporting ne quittera la Belgique durant le mois de janvier pour se rendre au Gabon, puisque Parfait Mandanda n’a pas été sélectionné non plus avec la RD Congo.

Felice Mazzù pourra donc disposer de toutes ses forces vives pour la reprise, qui s’annonce dantesque. Les Zèbres reprendront en effet le championnat à La Gantoise, le 20 janvier, avant d’enchaîner par un déplacement à Ostende, la réception de Zulte Waregem puis la réception de Bruges. Soit quatre rencontres face à des concurrents directs pour le Top 6.

"On va revenir en force après les vacances. L’écart avec les équipes du haut de classement n’est pas énorme, on ne va rien lâcher", expliquait Cristophe Diandy après la défaite contre Anderlecht lundi soir. "On va enchaîner plusieurs gros matches, c’est vrai, mais il faut jouer tout le monde et nous sommes prêts à batailler", indiquait pour sa part Damien Marcq.

Avec un noyau au complet, qui plus est.