Baby: "Pas dans l’optique de me prendre la tête"

Charleroi

Auteur du doublé mercredi soir contre l’Olympic (lire ci-dessous), Amara Baby a certainement marqué quelques points aux yeux de Felice Mazzù. Il faut dire que le cas de l’ailier sénégalais est particulier.

L’an dernier, il avait gagné sa place de titulaire pour devenir l’un des Zèbres les plus réguliers de la saison. Mais cette saison, avec le retour aux affaires de Clément Tainmont, il doit régulièrement se contenter d’un statut d’un joker. "Ça fait du bien de jouer 90 minutes. Cela faisait très longtemps que ça ne m’était plus arrivé," souriait le sympathique garçon arrivé l’an dernier d’Auxerre où il avait livré une très bonne saison en L2. "J’ai débuté ce match dans l’optique de me faire plaisir. C’est la meilleure façon de livrer une bonne rencontre… et donc de marquer des buts !"

Malgré son statut, pas question pour Baby de polémiquer. D’ailleurs, il a signé un nouveau contrat de trois ans (+ 1 en option) il y a quelques jours. Preuve que tout se passe bien pour lui au Sporting même si son comportement avait suscité l’interrogation lors de son arrivée puisqu’il avait quitté ses deux anciens clubs en rompant son contrat. "L’an dernier, Mehdi m’avait dit que si je réalisais une bonne saison, il viendrait automatiquement vers moi. Il a tenu sa parole et on s’est donc mis autour de la table pour négocier ce contrat de longue durée."

Il faut dire qu’avec sept buts l’an dernier, Baby avait été le deuxième Zèbre le plus prolifique derrière Jérémy Perbet. "Je me sens bien dans ce club et je veux m’investir pour ce projet porté par Mehdi et le président. C’est vrai que mon cas n’est pas le plus facile, mais je ne suis absolument pas dans l’optique de me prendre la tête. Sinon, je n’aurais pas prolongé mon contrat ! Je travaille pour montrer au coach qu’il peut compter sur moi… Quand on ne joue pas, le temps semble parfois long, c’est normal. Mais je sais que mon tour va venir…"

Sa seule titularisation de la saison jusqu’à présent, Baby l’a reçue lors du choc à Sclessin. "Et le coach m’a dit que j’avais livré une bonne rencontre."

À quelques jours du déplacement à Anderlecht, il se montre ambitieux. "Quel plaisir pour Charleroi d’aborder ce déplacement dans la peau du leader ! Si on gagne là-bas, ça commencera à être vraiment sérieux. (rires) Tout le monde espère évidemment jouer ce genre de rencontre !" Et s’il doit à nouveau débuter sur le banc, Baby tentera à nouveau de se mettre en évidence dans la peau du joker…