Suivez les dernières infos du mercato carolo en direct. Le Sporting de Charleroi va s'activer dans les prochaines heures.

Baby a signé à l'Antwerp. Amara Baby est un joueur de l'Antwerp. Le médian franco-sénégalais de 29 ans a paraphé un contrat de deux ans (+ 1 en option) avec le Great Old, ce jeudi, après avoir participé à son premier entraînement. Le montant du transfert est estimé à un peu moins de 500.000 €.

Le Sporting veut se faire prêter Gabriele Angella. A la recherche d'un défenseur, le Sporting suit de près le profil de Gabriele Angella. Cet expérimenté défenseur central italien (droitier) de 29 ans, qui évolue à Udinese et qui est passé par Watford, QPR ou Empoli, plaît aux dirigeants zébrés, qui aimeraient se faire prêter le joueur cette saison, dans le cadre d'un prêt sec. L'Italien apporterait de l'expérience et de la sérénité à une défense qui vit un début de saison compliqué.

Henen proche de signer, Semedo prêté à Roulers. David Henen a rencontré la direction zébrée ce jeudi matin et les négociations sont en bonne voie. Le joueur de 22 ans devrait passer sa visite médicale ce vendredi et s'engager dans la foulée. Et cela implique un départ, qui a été officialisé : celui de Willy Semedo en prêt, à Roulers.

Niane va signer. L'attaquant malien de 25 ans, qui a réussi ses tests médicaux mercredi, va s'engager avec Charleroi ce jeudi. Il ne manque plus que l'officialisation de ce transfert estimé à 700.000 €. Adama Niane, qui évoluait à Troyes, devrait donc être le remplaçant de Kaveh Rezaei. Il formera l'attaque zébrée avec Jérémy Perbet et Victor Osimhen.

Trotta ne viendra pas. Pisté par le Sporting, Marcello Trotta (attaquant, 25 ans, Sassuolo) ne viendra pas à Charleroi. Il est proche de s'engager avec le Sporting Portugal.

Fiore proposé. Corentin Fiore (Palerme) a été proposé au Sporting mais le club carolo n'a pas donné suite, étant donné que l'ancien joueur du Standard évolue à une position (défenseur central gaucher) où Dorian Dessoleil et Steeven Willems donnent satisfaction.

LE DIRECT :