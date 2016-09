Bedia: "Il peut devenir le nouveau Coulibaly"

Charleroi

En prenant le risque de ne pas transférer un attaquant sur la fin du mercato (et en acceptant le départ de Ferber vers Mouscron), Mehdi Bayat savait qu’il exposait son vestiaire à cette problématique du manque de solutions offensives… même s’il se refusait à l’imaginer.

Stevance blessé en préparation, il ne restait plus que deux attaquants spécifiques dans le noyau. Et maintenant que David Pollet a rejoint l’infirmerie à son tour, Felice Mazzù n’a plus d’autre choix que de lancer Bedia… ou de totalement modifier son animation offensive.

Contre Malines, Pollet (victime d’une petite blessure musculaire au mollet, la même qu’en préparation) a dû quitter le terrain dès la mi-temps. La production offensive de Charleroi en a directement souffert même si Felice Mazzù a pris la défense de Bedia, son attaquant de vingt ans. "Est-il déjà prêt pour tenir un rôle en vue dans ma ligne d’attaque ? Tous mes joueurs le sont… et personne ne l’est réellement lorsque l’on ne parvient pas à marquer," disait le coach pour noyer le poisson. "Chris est un jeune joueur en grande progression. Je refuse qu’on le juge sur ces 45 minutes car il est monté à un moment où il ne s’y attendait pas. Il me fait penser à Kalifa Coulibaly. On a également été patient avec lui et, aujourd’hui, il est devenu l’un des meilleurs joueurs de La Gantoise. Comme Kalifa, Chris aura également besoin de temps."

Le hic, c’est qu’il n’en a pas ! Pollet est sur la touche pour deux semaines, au minimum. Avec la prochaine trêve internationale, cela veut dire qu’il ne sera pas de retour avant le 14 octobre et la venue de Bruges.

Entre-temps, le seul Bedia devra donc assurer la succession. Le hasard du calendrier lui offre un petit coup de pouce puisque Charleroi recevra Bocholt en Coupe de Belgique ce mercredi. Un adversaire qui pourrait permettre à l’attaquant arrivé de Tours de prendre de la confiance…

L’an dernier, Bedia avait inscrit quatre buts en onze apparitions sous la vareuse de Tours (L2). Cette saison, il a laissé entrevoir quelques qualités de vitesse et de technique, notamment lors de sa montée au jeu contre La Gantoise. Chaque fois qu’il a joué, Bedia s’est offert des occasions sans pouvoir les concrétiser. Même s’il n’a que 20 ans, Bedia nous a déjà confié que son objectif était de devenir l’attaquant n°1 de Charleroi le plus rapidement possible. Une chance s’offre à lui !