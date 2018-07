Charleroi Après deux saisons contrastées, Chris Bedia doit se révéler pour donner un coup d’accélérateur à sa carrière.

Depuis le début du stage à Mierlo, c’est systématique : la presse présente dans l’hôtel des Zèbres a le droit de voir un joueur après le repas. "Après le repas ? Mais c’est l’heure de la sieste" , se marre Chris Bedia (qui partage la "chambre des dormeurs" avec Amara Baby) quand on lui demande une interview. "Ça vous dérange si on fait ça avant ?" Nous acceptons, évidemment. Et le voilà qui s’installe dans les confortables canapés de l’hôtel Carlton De Burg, où séjournent les Zèbres depuis le début de la semaine, pour préfacer sa saison.