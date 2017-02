C’est le tournant du match. Et il en est bien conscient. En manquant l’occasion d’ouvrir le score pour les Zèbres, alors qu’il est seul, à trois mètres du but vide, Chris Bedia a été, malgré lui, un des hommes du jour.

"Je suis très déçu de ne pas l’avoir mise", expliquait-il après le match. "Je savais que le centre de Marinos serait puissant, car c’est son style. Je tente alors de mettre le pied en opposition, mais il y a un rebond juste devant moi."

Et la balle file au-dessus du cadre.

"J’y ai ensuite pensé durant plusieurs minutes", avouait l’Ivoirien. "J’ai refait l’action plein de fois dans ma tête. Je me disais : comment aurais-je dû la prendre ? Est-ce que j’aurais pu contrôler ? Mais c’était trop tard, et il fallait passer à autre chose."

"Il est évident que dans ce genre de match, on se doit de concrétiser la seule occasion qu’on se crée", ajoutait Dorian Dessoleil. Mais il ne voulait pas blâmer son jeune équipier, tout comme Gaëtan Hendrickx. "C’est clair que c’est dommage", enchaînait le médian. "Avec un but d’avance, on aurait vu un autre match, on aurait défendu et Bruges aurait dû pousser encore plus. Mais on est tous avec Chris. On ne le lui en veut pas."

Cet épisode témoigne une nouvelle fois de l’esprit d’équipe qui habite le noyau carolo.

"Tous mes équipiers m’ont soutenu à la mi-temps", précisait Bedia. "Hamdi (Harbaoui) m’a dit que cela arrivait à tous les attaquants et qu’il ne fallait pas que je cogite."

Mais une fois le match terminé, difficile de ne pas repenser à cette phase.

"Je suis très frustré. J’étais venu ici pour marquer, comme je l’avais fait à l’aller. Je n’ai pas beaucoup de temps de jeu en ce moment et je voulais montrer que je mérite ma place. Ce n’est que partie remise, le championnat est loin d’être fini. Je vais travailler encore plus pour mettre d’autres buts avant la fin de saison."

Et oublier, une fois pour toutes, ce satané loupé.