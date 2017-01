Il y a exactement un an, Cristian Benavente arrivait à Charleroi en provenance de D2 anglaise après avoir effectué toute sa formation au Real Madrid. Mehdi Bayat n’hésitait pas à le surnommer le Kebano du Real et ses débuts au Sporting étaient prometteurs avec deux buts dès ses premières montées au jeu. Chouchou du Mambourg, le médian de 22 ans est alors sérieusement rentré dans le rang. Il n’a plus inscrit le moindre but et, cette saison, il n’a débuté que deux rencontres (282 minutes de jeu). Seul son doublé en Coupe face à Bocholt peut lui mettre un peu de baume au cœur.

"J’ai effectivement connu de très bons débuts avec ces deux buts. Et pourtant, je n’étais pas totalement satisfait vu que j’avais débuté sur le banc. Le but de chaque footballeur est d’être titulaire. Et je continue à me battre pour cela."

Benavente le reconnaît : son intégration n’a pas toujours été facile. Déjà parce qu’il est le seul à ne pas parler couramment le français, "même si je le comprends très bien à présent". Mais également parce que son jeu très technique et fait de coups d’éclat ne cadre pas toujours avec l’esprit de groupe prôné par Mazzù. Lors du stage à Valence, on a pu constater ces deux visages dès le premier exercice à 11 contre 11. Le Péruvien enchaînait une magnifique passe dans la profondeur pour Baby et un solo dans la défense ponctué par un superbe tir. Et dans la foulée, une passe facile filait en sortie avant qu’il ne perde deux ballons. Ce Benavente capable du meilleur comme du pire, cela colle difficilement. "Désormais, je me sens très bien au sein du club. Tous les jeunes footballeurs ont besoin de temps pour découvrir une nouvelle culture, un nouveau club. Je sais que le club attend énormément de moi. Je suis ici pour tenter de répondre du mieux que je peux aux attentes du coach et j’espère pouvoir aider l’équipe à se qualifier pour le Top 6 . C’est tout ce qui compte pour le moment."

Benavente ne compte plus que six mois de contrat. Même si Mehdi Bayat a déjà déclaré qu’il comptait lever l’option, le médian sait qu’il est à un moment important de sa carrière. "Lorsqu’un joueur a effectué sa formation au Real, il rêve de réaliser une belle carrière. Je suis encore très jeune et je suis persuadé que je peux encore réaliser de belles choses avec Charleroi. Cela passe par une qualification pour les playoffs qui est la plus belle compétition pour s’illustrer."

Lorsque Mehdi Bayat a fait signer Benavente, Zinedine Zidane, qui l’avait entraîné à la Castilla, avait prévenu le directeur carolo que son poulain n’était pas encore prêt pour la rigueur du championnat belge. Mais Zizou avait prévu qu’une fois son adaptation terminée, Benavente avait tout pour devenir le meilleur joueur de Charleroi. "C’est un beau compliment de sa part. Il est exact que j’avais encore beaucoup à apprendre lorsque j’ai rejoint Charleroi. J’ai beaucoup progressé et, aujourd’hui, j’ai envie de m’illustrer."

Arrivé en même temps que Ninis (parti à Malines sur un constat d’échec), Benavente doit prouver que Charleroi ne s’était pas planté sur toute la ligne.

Entre starisation et anonymat

Au pays, Benavente continue à être une star. Mehdi Bayat a d’ailleurs reçu des offres du Pérou et du Mexique pour son médian. Lorsque le Zèbre débarque à l’aéroport de Lima, il y a parfois plusieurs centaines de supporters qui l’attendent. "Avec les Sud-Américains, c’est comme ça. Les Européens sont plus distants. Ce sont deux cultures différentes."

Le Pérou n’a pas brillé à la dernière Copa America. Et il ne participera pas non plus à la prochaine Coupe du Monde. Plusieurs journalistes ont déjà massacré Benavente en affirmant qu’il ne constituerait jamais le leader annoncé de cette équipe. "J’ai lu cela aussi. Mais un jour vous êtes vénéré comme un dieu et, le lendemain, vous êtes descendu. Cela fait partie du métier ! Je suis encore un jeune joueur et je continuerai à travailler pour être le futur de mon équipe nationale."