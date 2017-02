Voilà un peu plus d’un an qu’il a posé ses bagages au Sporting Charleroi. Après des premiers mois hésitants, Cristian Benavente semble avoir trouvé ses marques. À 22 ans, l’attaquant hispano-péruvien est même devenu un élément-clé de l’équipe carolo. Élevé au rang de meilleur joueur du mois de janvier par les supporters du Mambourg, il a inscrit le but de la victoire, le week-end dernier, face à Westerlo. Rencontre avec un jeune talent très sympathique et promis au plus bel avenir.

Le public belge ne vous connaît pas très bien. Quel a été votre parcours ?

"J’ai commencé à jouer au football à l’âge de huit ans dans un petit club de quartier à Madrid, ma ville natale. Je suis issu d’une famille de sportifs : mon père Agustin, espagnol, était gardien de but dans une équipe de foot en salle et ma mère Magali, péruvienne, était une internationale de volley-ball à Lima. À 10 ans, j’ai été repéré par les scouts du Real et j’ai ensuite joué dans toutes les catégories d’âge du club merengue. À 18 ans, je suis passé professionnel et j’ai intégré le Castilla , la filiale du Real, où Zinedine Zidane fut, durant un an, mon entraîneur. En 2015, j’ai été transféré au Milton Keynes Dons, un club de la troisième division anglaise. Et je suis à Charleroi depuis un an…"

Quels souvenirs gardez-vous de Zinedine Zidane ?

"J’étais très impressionné lors de mon premier entraînement sous ses ordres. Zizou est, avec l’Italien Francesco Totti, l’une de mes idoles comme joueur. Mais tout s’est bien passé. Il m’a toujours donné d’excellents conseils. Il voulait même que je reste au Castilla mais j’avais envie de vivre une nouvelle expérience. J’étais tenté par le foot anglais. C’est pour cela que je suis parti à Milton Keynes."

Cette aventure anglaise n’a pas été un succès…

"Non. Je ne me suis pas vraiment adapté à la mentalité britannique et au style de jeu de l’équipe. Je venais d’un football très technique. Tellement différent. De commun accord avec le club, on a décidé de se séparer et c’est à ce moment que j’ai eu l’occasion, lors du mercato hivernal, de rejoindre le Sporting."

