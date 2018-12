Souffrant à une côte, Angella n’a pas pu tenir sa place face à Anderlecht malgré une infiltration.



Il passera une radio ce lundi. Après le matcha rencontre, Gholizadeh boitait à la suite à d’un coup direct reçu à la cheville gauche. On en saura plus ce lundi sur la gravité de sa blessure. Zajkov se plaignait du bassin et Henen des adducteurs.