Habituellement, un stage hivernal sert à préparer la seconde partie de la saison. Mais cette année, pour Charleroi, c’est un peu différent. La proximité du quart de finale de Croky Cup face à Bruges (mardi 16 janvier), trois jours seulement après le retour de Murcie, a un impact énorme sur le déroulement de la semaine.

"C’est la première fois qu’un stage se déroule dans ces conditions, avec un objectif immédiat qui est le match face à Bruges", explique Felice Mazzù, le coach du Sporting. "Les séances sont donc souvent tournées vers la préparation de cette rencontre importante. Même si, bien sûr, on prépare aussi la suite de la saison. Mais le programme est effectivement un peu différent de ce qu’on a l’habitude de faire."

Ainsi , après un début de stage assez intense, où les Zèbres ont beaucoup couru et transpiré, les séances d’entraînement vont devenir de plus en plus légères au fur et à mesure que l’on approche de l’échéance brugeoise. "Le but est que tout le monde puisse se relâcher afin d’arriver en forme mardi."

Mais il n’y a pas que sur le terrain que le match face au Club est dans toutes les têtes. Lors de leurs entretiens individuels avec Mehdi Bayat, les Zèbres en entendent également beaucoup parler. On sait que la Coupe est l’obsession de l’administrateur-délégué du Sporting, qui compte bien booster un maximum ses joueurs. "Je veux bien leur faire comprendre qu’éliminer Bruges est possible", précise Mehdi Bayat. Qui a mis les petits plats dans les grands pour offrir aux Zèbres des conditions idéales pour s’entraîner. Au point même de louer un bus 150 € la journée pour éviter que les joueurs ne prennent froid lors de leur retour à pied de l’entraînement, en fin de journée, lorsque la température descend drastiquement et que le vent se lève. Même si, pour rappel, il y a environ 800 mètres entre l’hôtel des joueurs et le terrain d’entraînement…