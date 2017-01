En débutant la rencontre à La Gantoise vendredi soir, Hamdi Harbaoui est devenu le quinzième joueur à passer directement d’Anderlecht à Charleroi.

On pourrait croire que le fait de passer du grand au petit Sporting devrait être gage de succès. Pourtant, les chiffres prouvent que les joueurs qui ont quitté Anderlecht pour se relancer ou pour boucler leur carrière du côté du Mambourg ont rarement réussi. On pourrait citer les exemples de Hernan Losada (2010) qui n’a pas pu éviter la culbute en D2, Cristian Leiva (2006) dont la carrière s’est enlisée après son prêt au Mambourg ou encore Paul Taylor (2009) qui n’est même pas rentré au Parc Astrid après son prêt et Ziguy Badibanga (2012) dont l’aventure s’est terminée en eau de boudin.

Mais l’échec le plus retentissant, c’est celui qu’a connu l’icône Enzo Scifo en 2000. Alors qu’il devait devenir l’attraction zébrée, il ne jouait que treize matches pour Charleroi avant de devoir mettre un terme à sa carrière de joueur suite à une grave blessure au genou. Ses passages sur le banc et dans l’organigramme décisionnel n’étaient pas plus fructueux…

Voilà pour les déceptions.

Mais certains ont aussi profité de ce pas en retrait pour se (re) lancer. C’est le cas d’Olivier Suray (1996) qui était revenu au Mambourg après une expérience à Anderlecht. Suray obtenait par la suite un beau transfert au Standard. Les passages de Frédéric Peiremans (1998), Cristophe Diandy (2012), René Van der Wilt (1960) et même Orazio Schena (1973) et Cyril Théréau (2008 - 84 matches, 22 buts) ont tous apporté un plus au matricule 22.

La plus belle réussite se nomme évidemment Pär Zetterberg qui avait su lancer sa carrière exceptionnelle à Charleroi et qui avait hissé les Carolos en finale de la Coupe de Belgique.

Vendredi, Harbaoui a pesé sur la défense des Buffalos et a prouvé qu’il pouvait être complémentaire avec Pollet. L’homme a clairement les qualités pour apporter un plus au groupe de Mazzù. Mais il ne dispose que de quatre mois pour figurer dans la colonne des réussites, plutôt que dans celle des déceptions ! Un laps de temps si court qu’il n’a pratiquement pas le droit à l’erreur.

Dans l’histoire, seuls neuf joueurs sont passés directement de Charleroi à Anderlecht (Colasse, Culot, Suray, Van Toorn, Zetterberg, Diandy, Badibanga, Bruno, Pollet). Et, en tout, ce sont 24 joueurs qui ont porté la vareuse des deux clubs.





"Pas de panique, il reste 24 pts à prendre"

L’ailier est monté au jeu à la 65e à la place de Mamadou Fall, assez discret jusque-là.

Remacle, qui a été sifflé par ses anciens supporters de Gand, a participé au rush final des Carolos. "Le groupe a livré un bon début de match en allant chercher l’adversaire très haut. Mais on a progressivement reculé, ce qui a permis à Gand de prendre le jeun à son compte. Une fois qu’on a dû courir après le score, cela devenait évidemment compliqué."

À l’image de Remacle, Charleroi n’a pas démérité pour la reprise. Mais il a chaque fois semblé manquer le petit plus pour faire la différence. "Charleroi a une nouvelle fois prouvé qu’il dispose d’un groupe de qualité. En montant au jeu, j’ai tenté d’apporter de la fraîcheur et de la vivacité."

Mais voilà Charleroi qui pointe en dehors du Top 6 et qui reste sur un 0 sur 9. "Il reste encore 24 points à prendre, je ne me tracasse pas. C’est vrai qu’un nouveau déplacement difficile nous attend à Ostende. Mais si on veut batailler pour le Top 6, cela passe pas des victoires dans ce genre de rencontre."