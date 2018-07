En conférence de presse ce vendredi, Felice Mazzù a confirmé les indisponibilités de Penneteau (hernie discale), Nurio (adducteurs) et Zajkov (pubalgie) pour le premier match de la saison face à l'Antwerp tandis que Dervite, Rodes et Semedo ne seront pas repris.

"Penneteau est dans une bonne phase. Il a reçu sa deuxième infiltration et ne ressent plus rien. Il travaille progressivement mais on ne fait pas encore de projections sur son retour", indiquait le coach zébré. "Nurio devrait être en mesure de faire son retour à l'entraînement la semaine prochaine tandis que Zajkov est rentré de Bordeaux et doit observer une période de repos de dix jours." Et son indisponibilité sera d'environ trois mois.

Dorian Dervite (29 ans), arrivé cette semaine au Mambourg, ne fera pas partie non plus de la sélection. "C'est un peu tôt. Il a fait de très bons tests médicaux mais il est resté quelques semaines sans football et n'a fait que courir. Et je me vois mal retirer quelqu'un qui vient de faire une préparation complète pour l'intégrer dès dimanche." En conséquence, le défenseur fera ses débuts sous la vareuse du Sporting samedi sur la pelouse de Châtelet, lors d'un match amical des Espoirs. Willy Semedo et Nathan Rodes l'accompagneront. Et ne feront, de facto, par partie des 18 pour l'Antwerp.

Quant aux onze qui débuteront, Mazzù les a bien en tête. "J'ai déterminé mon équipe sur base de la préparation, du dispositif que je souhaite utiliser, des nouveaux, du mérite de chacun. J'espère qu'on pourra mettre la machine en route dès ce dimanche."

Car depuis quelques saisons, les débuts de saison ont souvent réussi à Charleroi. Bis repetita ? Premiers éléments de réponse seront donnés dès dimanche...