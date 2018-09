Le défenseur italien, prêté par l'Udinese, est touché au ligament latéral du genou.

La mauvaise nouvelle de la semaine, à Charleroi, c'est la blessure de Gabriele Angella . Mercredi, le défenseur de 29 ans a quitté l'entraînement après une torsion du genou (seul).

Si le premier diagnostic médical a montré que les ligaments croisés et le ménisque n'étaient pas touchés, le ligament latéral, lui, a souffert. Et son absence pourrait être de minimum deux mois.

"C'est embêtant", avouait Felice Mazzù en conférence de presse ce vendredi. "Même si nous sommes fournis dans ce secteur. Mais il est clair que c'est un transfert atypique. Il a un certain nombre de matches en Serie A donc il est évident qu'il allait apporter un plus à l'équipe. Je suis très déçu pour lui car il revendiquait une place de titulaire. Mais mentalement, il est fort. Et on sait qu'il reviendra."

La blessure d'Angella a pour incidence le retour de Dorian Dervite dans le noyau pour le déplacement à Waasland-Beveren, ce samedi (18h).

David Henen fête, lui, sa première sélection avec le Sporting. "Il progresse bien et son attitude est bonne", soulignait Mazzù.

La sélection : Baume, Riou, Penneteau, Willems, Marinos, Perbet, Benavente, Nurio, Gholizadeh, Osimhen, Ilaimaharitra, Dervite, Martos, Henen, Hendrickx, Busi, Diandy, Bruno, Dessoleil, Niane.

Blessé : Angella (genou).

Non sélectionnés : Mandanda, Zajkov, Noorafkan, Grange, Rodes.