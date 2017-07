Contrairement à certaines formations de Pro League qui ont programmé dans leur calendrier de pré-saison des rencontres face à des formations amateurs pour empiler les buts et emmagasiner de la confiance, le Sporting Charleroi s’était concocté un programme ardu avec des affrontements face à Bochum (D2 allemande), le Shakhtar Donetsk (champion d’Ukraine), Amiens (promu en Ligue 1), l’Union (D1B), Reims (Ligue 2) et enfin le Foruna Düsseldorf (D2 allemande).

Avec à la clé, cinq succès et un partage concédé sur un tir dévié en toute fin de rencontre face à Amiens, les Zèbres ont montré de belles choses et affichent un bilan positif.

Conscient du danger que ces résultats peuvent engendrer dans l’esprit de ses joueurs mais aussi des supporters, Felice Mazzù a entamé depuis quelques jours un travail mental pour que tout le monde reste les pieds sur terre et comprenne que le match le plus important demeure celui de samedi prochain contre Courtrai lors de la première journée de Pro League.

"On peut dire que la préparation de la saison 2017-2018 a été une réussite, expliquait l’entraîneur hennuyer après le succès contre Düsseldorf. Les résultats sont là, mais aussi la manière dont les joueurs évoluent tactiquement et mentalement. Maintenant, il faut être très vigilant et ne pas tomber dans un excès de confiance. La préparation est bonne, mais elle peut être dangereuse au niveau de l’état d’esprit. Je veux que le vestiaire reste en alerte et que l’entourage du club ne s’enflamme pas. On peut se reposer sur ces résultats qui donnent de la confiance, mais cela s’arrête là. Cette semaine, je vais insister pour que tout le monde reste les pieds sur terre."

Car cette belle préparation serait vite oubliée en cas de défaite face aux Courtraisiens en ouverture de championnat.

"C’est clair", explique Dodi Lukebakio, prêté par Anderlecht à Charleroi et qui, comme l’ensemble de sa nouvelle équipe, réalise une bonne préparation. "On doit rester réalistes malgré la confiance qui est présente. C’est logique qu’elle soit là. On a gagné cinq matchs et partagé une fois l’enjeu. On n’encaisse pas beaucoup et on marque en moyenne deux buts par rencontre. Tout se met bien en place mais nous ne sommes encore nulle part."

Un discours que Felice Mazzù répétera encore et encore cette semaine : "Nous avons bien travaillé lors du stage aux Pays-Bas et avons bien mis en pratique différentes choses tactiques lors des matchs amicaux. Mais on ne peut pas tomber dans l’excès de confiance."

Les Zèbres sont prêts physiquement et tactiquement. Et mentalement ? Réponse samedi soir après l’affrontement face à Courtrai.