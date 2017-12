L’année n’est pas encore terminée mais il faut déjà penser à 2018 et au mercato. Et à Charleroi, plusieurs dossiers chauds vont être traités. Tour d’horizon.

- Un back droit pour concurrencer Marinos. Depuis le départ de Clinton Mata en août dernier, le Sporting souhaite engager un back droit pour concurrencer Stergos Marinos. Gjoko Zajkov, Gaëtan Hendrickx voire Jordan Remacle peuvent dépanner à ce poste mais le club voudrait engager un back droit de formation.

- Un attaquant si Pollet et Saglik, qui ont leur bon de sortie, s’en vont. Hors de l’équipe depuis plusieurs semaines, David Pollet a son bon de sortie en janvier. Enes Saglik, qui n’a pas été titularisé une seule fois cette saison (pour 13 montées au jeu), pourrait également partir si un accord arrangeant tout le monde est trouvé. En cas de départ de l’un ou de l’autre, le Sporting espère recruter un attaquant supplémentaire pour amener de la concurrence dans un secteur offensif qui en manque cruellement. Le profil recherché serait celui d’un attaquant polyvalent, capable d’évoluer en pointe, en soutien d’attaque et sur le flanc.

- Clément Tainmont : du 50/50. Il y a quelques semaines, il était acquis que Clément Tainmont quitterait Charleroi cet hiver. Mais ses récentes (excellentes) prestations et les absences récurrentes de Baby (qui souffre du tibia) pourraient changer la donne. Le Français, à qui il reste six mois de contrat, semble ouvert à l’idée de rester jusqu’en juin et aura une bonne discussion avec Mehdi Bayat durant le stage pour évoquer son avenir. On y verra plus clair à ce moment-là. Mais si CT7 part, il devra être remplacé.

- Rezaei, Benavente et Hendrickx vont prolonger. Les performances actuelles du Sporting n’ont pas laissé les recruteurs (très présents dans les tribunes du Mambourg ces dernières semaines) indifférents. Le Sporting a déjà reçu des offres pour plusieurs titulaires et en aura encore, à coup sûr, d’autres. Le but du club est, dans la mesure du possible, de ne pas vendre de joueurs clés en janvier. Pour les convaincre de rester, Mehdi Bayat fera les efforts nécessaires. Ainsi, Kaveh Rezaei, la révélation zébrée de la première partie de saison, va prolonger pour cinq ans. Gaëtan Hendrickx et Cristian Benavente vont aussi être revalorisés grâce à un nouveau contrat. D’autres pourraient suivre...