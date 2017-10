Il était à la fois le Carolo le plus heureux… et le plus frustré. Auteur d’un très gros match, durant lequel il a inscrit un doublé, Amara Baby pensait avoir fait le plus dur en donnant l’avantage aux siens à la 73e minute de jeu, au terme d’une splendide chevauchée et d’un dribble sur Van Crombrugge. Mais cela n’a pas suffi.

"Je pense que dans l’ensemble, on a fait un bon match et qu’on méritait la victoire", expliquait l’ailier carolo. "Je suis évidemment content d’avoir marqué à deux reprises mais il y a aussi beaucoup de déception de ne pas repartir avec les trois points. Cela fait mal car on pensait vraiment gagner."

Si l’on s’en tient uniquement à ses performances individuelles, Amara Baby est en train de faire le meilleur début de saison de sa carrière à Charleroi. Déjà impliqué de près ou de loin sur 7 buts depuis le début du championnat (aucun Carolo ne fait mieux), le Sénégalais vit une période très faste, qui se traduit par un nombre incroyable de duels remportés, par une détermination à toute épreuve et par une activité incessante sur le flanc gauche.

De quoi donner des idées au sélectionneur sénégalais en vue des deux rencontres très importantes des Lions de la Teranga, face à l’Afrique du Sud, le mois prochain ? "J’espère", souriait le Zèbre. "C’est bien de faire un match comme celui-là mais l’important est de reproduire ce genre de performances sur la durée. Si la semaine prochaine, je suis moins bien, tout le monde aura déjà oublié ce match. Donc je vais continuer à travailler pour tenter de garder cette forme. Et si un appel du sélectionneur arrive, tant mieux…"

Baby n’a plus été sélectionné avec le Sénégal depuis octobre 2015.