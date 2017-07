Les Zèbres, avec huit titulaires au repos, ont mené en score avant que Tubize ne prenne le dessus après la pause.

Cinq victoires, un partage et une défaite. C'est le bilan de la préparation 2017-18 de Charleroi.

Pour leur septième et dernière rencontre de préparation, les Zèbres ont rapidement mené au score face à Tubize, grâce à Tainmont, avant d'être remontés puis dépassés en seconde période, suite à ses réalisations de Zenke et... Stevance, l'attaquant prêté aux Sangs et Or par le Sporting.

Pour cette rencontre, Penneteau, Marinos, Zajkov, Célestine, Nurio, Hendrickx, Lukebakio et Baby étaient au repos. Un signe : ils débuteront sans doute samedi face à Courtrai, pour la première rencontre de la saison.





Charleroi : Mandanda; Mata, Zajkov, Célestine, Boulenger; Fall, Diandy (60e Rodes), Benavente (46e Saglik), Tainmont; Pollet (46e Bedia), Rezaei.

Tubize : Defourny, Nirisarike, Laurent, Gouw, Dudouit, Ba, Garlito, Armenakas (52e Toure), Stevance, Lee (51e Zenke), Traoré (52e Schuster).







Les buts : 3e Tainmont (1-0), 60e Zenke (1-1), 85e Stevance (1-2).





REVIVEZ NOTRE LIVE