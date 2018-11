Ce samedi, Charleroi s’apprête à affronter l’équipe qui a réalisé la sensation de la semaine : le FC Bruges, qui est allé l’emporter 0-4 sur la pelouse de Monaco, en C1.

"J’ai regardé jusqu’à 0-3", avoue Penneteau. "On va affronter un adversaire très costaud. Et, pour nous, ce sera un match de Ligue des Champions." Mais le portier corse reste serein. "On a des difficultés à l’extérieur mais on reste sur une série (de quatre victoires de rang) à domicile. On doit s’appuyer là-dessus. Devant notre public, on sent une force supplémentaire. Il y a quelque chose, un supplément d’âme. Même si c’est difficilement explicable, car le discours du coach reste le même."

Felice Mazzù le confirme. "On doit avant tout éviter de reproduire certaines erreurs", souligne le T1 des Zèbres. "On concède peu de situations… mais on prend beaucoup de buts. C’est la grande différence par rapport à la saison dernière. On doit également être mieux capables de gérer certaines situations de match. Comme à Ostende, par exemple. On a couru derrière le score durant une grande partie de la rencontre puis on a eu la chance de revenir. À ce moment-là, on aurait dû faire preuve de maturité, on aurait dû penser à fermer et à ne pas partir n’importe comment vers l’avant. Cela nous aurait sans doute empêché d’encaisser ce deuxième but, qui est un but d’enfants. Sur ce point-là, on retrouve certaines erreurs qu’on a déjà commises par le passé."

Dont les leçons doivent, enfin, être tirées.

Les compositions d'équipes:

Sp. Charleroi: Penneteau, Martos, Benavente, Marinos, Hendrickx, Willems, Dessoleil, Ilaimaharitra, Henen, Osimhen, Gholizadeh.

F.C Bruges: Horvath, Wesley, Nakamba, Vlietinck, Vanaken, Denswil, Vormer, Rits, Decarli, Mechele, Mata.

