Charleroi: "Costaud, du début à la fin"

Charleroi

Charleroi se demande toujours comment il est parvenu à ne pas marquer le moindre but à cette équipe de Malines alors qu’il a passé toute la rencontre à jouer dans le camp du KaVé.

Du tir sur le poteau de Pollet à la 5e minute en passant par la tête à bout portant de Fall dans les arrêts de jeu, les Zèbres ont tout essayé. En vain. Et ces points gaspillés à domicile, ils risquent de coûter très cher… "Je pense effectivement qu’il ne nous a pas manqué grand-chose pour planter deux ou trois buts," regrettait Damien Marcq. "Vu sa position au classement, je m’attendais à défier un adversaire avec plus d’entrain offensif… Après notre défaite à Anderlecht, on a su relever la tête. Pour la première fois de la saison, on a été capable de maîtriser notre match de bout en bout. Malines n’a rien eu à se mettre sous la dent. Et pourtant, ça n’a pas payé."

Si le métronome carolo affiche ses regrets, c’est parce que lui aussi a hérité des occasions nécessaires pour ouvrir la marque. Placé un cran plus haut que d’habitude sur l’échiquier, il est entré plusieurs fois balle au pied dans le rectangle. Il s’est également retrouvé à deux reprises en position intéressante de tir. Sans prendre sa chance. "C’est vrai que je n’ai pas spécialement l’habitude de me retrouver en position favorable face au but adverse. Et cela ne m’a pas souri malheureusement… Dans l’ensemble, je ressors donc frustré d’un tel match. Le coach voulait effectivement que je joue un cran plus haut, afin qu’il y ait plus de monde et plus de solidité dans le camp adverse. Et on a assez bien réussi à appliquer cette consigne."

L’inspiration qui l’habitait vendredi, Damien Marcq sait peut-être d’où elle venait. "J’ai regardé jouer le Barça en semaine. Les dribbles que j’ai tentés, ça doit venir de là", dit-il en souriant. "C’est vrai qu’il y a des matches où l’inspiration est présente. Je me sentais bien, j’avais de bonnes jambes. Et j’avais donc envie de faire quelque chose. Malheureusement, mon instinct collectif a peut-être pris le dessus à certains moments. Il faut que je change cela dans mon esprit et que je me dise que je suis capable de mettre des buts, de faire gagner mon équipe."

Sûr que si Marcq intègre cette nouvelle corde à son jeu, il ne fera plus de vieux os à Charleroi. Cet été, La Gantoise et Bruges ont frappé une première fois à la porte de Mehdi Bayat pour son médian de 27 ans. Vendredi soir, les scouts étaient présents en masse au Mambourg (Norwich, Fulham, Newcastle, Chievo,….). Son nom figure certainement sur de nombreux carnets.

Pollet sur la touche durant deux semaines

Le staff de Charleroi craignait le pire pour David Pollet, sorti dès la mi-temps vendredi soir. "Il a senti son mollet devenir très dur vers la 35e minute de jeu. Il a pu terminer la mi-temps mais le staff médical a décidé de ne pas prendre de risque…", avait dit Mazzù après le match.

Hier matin, l’attaquant a passé une échographie. Qui n’a pas révélé de déchirure, heureusement. "De retour de l’écho. Résultat : décollement aponévrotique. Out deux semaines."

Avec la trêve internationale qui stoppera à nouveau le championnat le week-end des 7 et 8 octobre, David Pollet devrait donc être de retour sur les terrains le vendredi 14 octobre lors de la venue du Club Bruges au Mambourg. Pollet devrait donc louper le match contre Bocholt en Coupe ainsi que la réception d’Ostende et le déplacement à Zulte-Waregem.

Actuellement, Mazzù ne dispose plus que d’une seule cartouche offensive dans son noyau : Chris Bedia. Sans Pollet et Stevance, tous les deux blessés, le secteur offensif de Charleroi se réduit à peau de chagrin…