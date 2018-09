Dans une rencontre normale, Charleroi avait 90 % de chance de revenir de Beveren avec les trois points. D’ailleurs, avec plus de réussite, les Carolos auraient pu, dû, tuer le match en première mi-temps. Mais voilà, les événements ont pris une tournure différente avec l’exclusion d’Ilaimaharitra dès le retour des vestiaires après avoir appuyé son pied, avec sa semelle en avant, sur la cheville de Boljevic, une décision confirmée par le VAR.

Une décision contestée par les Hennuyers mais qui n’est en rien scandaleuse, même si on n’a pas l’impression que l’intégrité physique du joueur de Waasland est mise en danger. Mais la frustration du Sporting vient du côté " deux poids , deux mesures" appliqué par l’arbitre. En première mi-temps, Massop est, par exemple, venu frotter ses pieds sur Stergos Marinos sans être sanctionné d’une rouge. Une analyse confirmée par Felice Mazzù : "Je pense que l’arbitre a été dur et je ne parle pas des exclusions. Des interventions par-derrière n’ont pas été sanctionnées comme il se devait et on oublie aussi un penalty sur Dessoleil. Cela fait beaucoup sur une mi-temps."

D’où la frustration légitime des Carolos décuplée par l’exclusion de Perbet dans les arrêts de jeu pour un petit coup de talon sur Vanzo. Un geste qui a été vu comme volontaire par l’arbitre mais pas par Felice Mazzù : "Je mets quiconque qui serait au sol au défi de faire un autre geste que de prendre une impulsion avec la jambe qui est en l’air pour se relever au plus vite."

Là encore, on parle de l’interprétation d’une phase.





Décision lundi, mardi ou vendredi

Selon les sentences et les décisions du club par rapport à celles-ci, les cas de Jérémy Perbet et Marco Ilaihamaritra seront scellés lundi, mardi ou vendredi. Explications…

Ce lundi, le parquet de l’Union belge va émettre une proposition de transaction pour les deux joueurs. Si elle est acceptée par le Sporting, ceux-ci seront suspendus dès le match de mercredi en Coupe de Belgique face à Alost.

Si la proposition est refusée par Charleroi, la Commission des litiges donnera, mardi, une sanction qui peut être augmentée ou diminuée par rapport à la proposition du parquet. Si elle est acceptée, Perbet et Ilaimaharitra pourront jouer en Coupe et débuteront leur suspension samedi prochain face à Lokeren.

Si le matricule 22 refuse à nouveau la sanction, rendez-vous sera pris vendredi devant la Commission des litiges d’appel dont la décision sera définitive avec une suspension effective dès le lendemain.