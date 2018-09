C'était attendu, c'est confirmé. Le Sporting Charleroi a introduit, ce mercredi, appel des décisions de la Commission des Litiges concernant Jérémy Perbet et Marco Ilaimaharitra, tous deux exclus à Waasland-Beveren, samedi dernier.

Pour rappel, l'attaquant a écopé de quatre matches de suspension, dont un avec sursis (et 4.000€ d'amende) et le médian a reçu trois matches (et 3.000 € d'amende). Des sanctions que le Sporting trouvent disproportionnées.

Les deux joueurs comparaîtront devant la Commission des Litiges d'appel, ce vendredi.

En attendant, ils devraient être titularisés, ce mercredi soir (20h30, à Alost en 16es de finale de Croky Cup.