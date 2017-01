En venant à bout de Zulte-Waregem vendredi soir, Charleroi a atteint la barre fatidique des 40 unités. Un total de points qui aurait déjà été suffisant aux Carolos pour prendre part aux playoffs en 2009-2010, la saison de la mise en place de cette compétition particulière.

Depuis, le maximum d’unités qu’un club a dû atteindre pour prendre part au Top 6 est 49. Cela a été le cas du Standard en 2010-2011 et… de Charleroi en 2014-2015, la seule année jusqu’à présent où la bande à Mehdi Bayat s’est hissée parmi le gratin du football belge.

Alors qu’il reste encore six matches à disputer en phase classique, il faudrait donc un séisme pour que le Sporting zébré ne réédite pas cette performance. Logiquement, les Carolos n’ont donc plus besoin que de trois victoires lors de leurs six dernières sorties (à Bruges, Genk et Lokeren; contre Westerlo, Saint-Trond et Courtrai).

Le calendrier des Zèbres à domicile est particulièrement avantageux. On pourrait supposer qu’un carton plein au Mambourg pourrait déjà suffire aux gars de Mazzù pour décrocher le graal. "Mais je veux que tout le monde reste très calme," a tempéré Felice Mazzù après cette victoire acquise dans les derniers instants. "Le foot va très vite. Et j’ai déjà appris qu’on pouvait être le plus beau un jour… et très moche le lendemain !"

N’empêche qu’après avoir connu un passage à vide avec ce 0 sur 9 combiné à une élimination en Coupe, Charleroi semble être relancé pour de bon avec ces deux victoires contre Ostende et Zulte-Waregem, des candidats directs au Top 6.

Le calendrier des Zèbres pour débuter 2017 était particulièrement corsé avec Gand, Ostende, Zulte et Bruges au programme. Mazzù avait dit qu’un 7/12 constituerait un bel exploit et pourrait servir de rampe de lancement à ses gars en vue d’une qualification pour les playoffs.

Il reste donc un point à prendre dimanche prochain au Club Bruges pour que les Zèbres voient totalement la vie en rose.