Ils commencent à en avoir l’habitude. Pour la troisième année consécutive, Genk et Charleroi se retrouvent à se battre, l’un contre l’autre, pour l’Europe.

La bataille avait commencé lors de la saison 2014-2015, où Charleroi avait été européen après s’être qualifié pour les PO1, au nez et à la barbe des Limbourgeois, pourtant à égalité avec eux à la 6e place (49 points), mais qui comptait une victoire de moins.

La revanche du Racing (et de ses anciens Carolos, Kebano et Dewaest…), la saison dernière, avait été sanglante. Genk avait d’abord éliminé Charleroi de la Coupe, aux tirs au but, en huitième de finale, avant de mettre fin à leurs rêves d’Europa League lors du barrage européen PO1-PO2, au prix d’une gifle mémorable (5-1, triplé de Karelis) au match retour, alors que les Zèbres semblaient avoir fait le plus dur à l’aller (2-0).

Cette saison, Limbourgeois et Carolos ont une nouvelle fois croisé leurs destins autour de l’objectif européen. Et c’est, cette fois, en quarts de finale que Genk a éliminé le Sporting (avec un nouveau triplé de Karelis...), qui avait fait de la Coupe un objectif.

Ce dimanche, rebelote : les deux clubs s’affrontent pour un match capital en vue du Top 6, qui pourrait booster ou au contraire, freiner, leurs ambitions européennes cette saison. Avec cette fois, avantage aux Zèbres, qui se situent juste devant les Genkois au classement.

La récurrence de ces importants duels entre les deux équipes laisse apparaître une réalité : sportivement, Genk et Charleroi se tiennent dans un mouchoir. Mais les points communs entre les deux clubs s’arrêtent là.

En matière budgétaire, le Racing a largement plus de moyen que le Sporting, il compte plus de spectateurs (près de 5.000 en plus en moyenne), un effectif dont la valeur estimée est plus de deux fois supérieure (selon transfermarkt) et surtout, a réalisé un bénéfice transferts exceptionnel ces derniers mois (près de 30 millions d’euros). Il devrait donc, en toute logique, se situer devant Charleroi.

Mais le football n’est pas ainsi fait. Avec des moyens bien inférieurs, le Sporting a su compenser cet écart avec des valeurs, que sont désormais stabilité, mentalité et continuité. La plus belle preuve s’appelle Felice Mazzù, en poste depuis quatre ans, alors qu’Albert Stuivenberg n’est là que depuis deux mois.

Et en cas de résultat positif dimanche, le Sporting pourrait fermer la porte des PO1 à Genk, pour la deuxième fois en trois ans…