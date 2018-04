Ne parlez pas aux joueursde finale avant l’heure. Ils vous répondront que lessont encore très longs.

Mais il n’empêche que cette rencontre entre Charleroi et Genk pourrait être un tournant des PO1. Car depuis que le Standard a remporté la Croky Cup, mi-mars, une tendance semble se dégager : celle qui veut que le Sporting et le Racing vont se disputer le dernier ticket européen. Celui de barragiste face au vainqueur des PO2. Voire plus si affinités.

Retrouver les deux clubs au coude-à-coude pour une place en Europe n’a rien de surprenant. Car depuis plusieurs saisons, c’est devenu une habitude. Petit rappel.

1. CHARLEROI SUR LE FIL (2014-15). Personne n’a oublié la fin de la phase classique de la saison 2014-2015. Cette année-là, le Sporting s’était qualifié sur le fil pour les PO1 pour la première fois de son histoire lors de la dernière journée de la phase classique, suite à une victoire face à Mouscron (2-0) et grâce à un coup de pouce du Standard, victorieux face à Genk (1-0, but de De Sart). Et en fin de saison, les Zèbres avaient terminé européens tandis que les Limbourgeois n’étaient pas parvenus à remporter leur groupe de PO2.



(...)