Charleroi-Eupen: 0-0 (DIRECT)

Si Clinton Mata est aujourd’hui l’un des meilleurs backs droits de Belgique, il le doit en grande partie à Eupen, où il a effectué sa post-formation.

Après des débuts dans le club de son village, il était recruté par Visé avant d’arriver à l’Alliance… un peu par hasard.

"A 18 ans, j’estimais que j’avais fait le tour de la question à Visé et j’ai été me proposer moi-même à Eupen."

Après quelques jours de test, il était recruté. Mata est resté quelques mois avec les Espoirs avant d’intégrer le groupe pro, qui évoluait alors en D2. "Mais tout a bien changé depuis lors. A part Taulemesse, Van Crombrugge et Diagne, je n’ai côtoyé aucun autre joueur actuel."

Après près de 100 matches sous la vareuse des Pandas, il était recruté par Charleroi en 2014. "C’est Eupen qui m’a mis en vitrine en D2 et qui m’a permis de m’exprimer et d’être recruté par Charleroi. Pour cela, j’en serai toujours reconnaissant."

Mais ce soir, Mata ne compte pourtant pas faire de cadeau à ses anciennes couleurs. "On n’a pas encore connu la défaite cette saison et on veut forcément rester dans cette spirale positive. Surtout avant d’aborder la première trêve ! On voudra à nouveau mettre en avant nos valeurs collectives et de solidarité qui ont bien fonctionné jusqu’à présent. Même si, chez nous, on sait qu’on devra faire un peu plus le jeu…"

Charleroi n’a encaissé qu’un seul but en quatre sorties cette saison. Mata veut contribuer à ce que l’AS reste muette au Mambourg. "Ce bon comportement défensif est le fruit du travail de toute l’équipe. Contre Eupen, on devra à nouveau être très concentré…"

Fort de ses bonnes prestations, Mata (23 ans) commence à susciter de l’intérêt. La presse flamande affirme que son nom circule du côté de Genk. "Je n’ai pas eu de contact, botte-t-il en touche. Je ne fais pas attention aux bruits qui circulent, cela risquerait d’avoir des répercussions négatives sur mon jeu. Tout ce qui m’intéresse, c’est de rester concentré sur mon job."

C’est ce que l’international angolais fait parfaitement depuis le début de la saison.

Charleroi: Penneteau, Tainmont, Martos, Pollet, Diandy, Mata, Bakar, Willems, Marcq, N'Ganga, Fall.

Banc: Mandanda, Poulain, Boulenger, Baby, Dessoleil, Nini, Bedia.





Eupen: Van Crombrugge, Al-Abdulrahman, Diagne, Amani, Luis Garcia, Taulemesse, Sylla, Henry, Blondelle, Ocansey, Hackenberg.

Banc: Niasse, Diallo, Bassey, Dufour, George, Cases, Onyekuru.

