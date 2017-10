Passeur à l’aller, buteur au retour. Mamadou Fall garde forcément un bon souvenir des deux confrontations entre Charleroi et Eupen, la saison passée. "Avec le White Star, en D2, j’avais aussi marqué contre eux" , souriait le Sénégalais. "Il y a des équipes, comme cela, qui vous réussissent bien."

Sans doute parce que les Pandas ont l’habitude de jouer haut et de laisser des espaces dans leur dos, ce dont Fall raffole. Mais il ne veut pas être résumé à un joueur rapide. "J’ai beaucoup travaillé les autres aspects de mon jeu avec le coach. J’espère pouvoir le montrer samedi."

Lors d’un match où il devrait être titularisé pour la deuxième fois consécutive, au détriment de Lukebakio, pourtant buteur avec les Espoirs belges cette semaine et qui avait déclaré dans L’Avenir ne "pas être d’accord" avec le choix de Mazzù de le laisser en tribune à Saint-Trond. "On en a discuté et Dodi a une bonne attitude, donc il n’y a aucun problème" , a tenu à souligner le coach zébré .

Les compositions:

Notre direct commenté: