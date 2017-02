Le fil du match:

Acolatse profite du manque de marquage de la défense carolo pour placer subtilement dans le but de Penneteau à la 39e. En seconde période, les Zèbres poussent et sont logiquement récompensés à la 73e via Marcq. C'est Benavente qui libère tout un stade à la 87e en profitant d'une erreur de Van Langendonck.





Revivez notre live: