La traditionnelle fan day, organisée pour la quatrième fois, se déroule ce vendredi 21 juillet au stade du Pays de Charleroi. De nombreuses animations sont au programme.

Le 21 juillet, c'est jour de fête nationale. Mais à Charleroi, c'est surtout jour de fan day au Sporting. Les petits et grands fans des Zèbres sont en effet attendus au Mambourg dès midi pour fêter leurs joueurs, à une grosse semaine du début de saison.

Au programme : visite du stade et des vestiaires, exposition de peintures de l'artiste belge Sandrine Lambiotte, château gonflable, espace garden party, darts géant, rodéo zébré, roue de la chance, jeux et animations sur scène, stand de conduite, tournoi de tennis de table face à deux joueurs de la Villette... Et, bien sûr, à 16h, la traditionnelle séance de dédicaces, attendue par de nombreux supporters.

Mais ce n'est pas tout. Cette année sera également placée sous le signe des jeux vidéos puisque, outre un stand de conduite virtuelle, un tournoi FIFA sera organisé pour la première fois. « Cette initiative va de paire avec la création d'une équipe e-Sport du Sporting de Charleroi (NdlR : qui joue au jeu League of Legends)» , explique Walter Chardon, directeur commercial du club carolo. « Nous avons relativement été surpris de l'engouement lié à ce tournoi puisqu'en deux heures, les 64 inscriptions étaient clôturées. C'est la preuve que cela intéresse. » Il faut dire que les lots à remporter sont attractifs. Le vainqueur recevra en effet une console de jeu PS4 ainsi que deux places VIP pour Charleroi – Waasland-Beveren... et la possibilité de donner le coup d'envoi de la rencontre.

La journée, qui sera animée par Emilie Dupuis (RTL) et Jean-François Servais (speaker du club) sera également l'occasion de mettre à l'honneur la fondation Papillon, une association caritative qui se mobilise pour construire des maisons aux enfants défavorisés.

Rappelons enfin que les sacs sont interdits. Mais la boutique, elle, sera bien ouverte. Avec, évidemment, la possibilité de se procurer les nouvelles vareuses du Sporting, qui ont reçu un très bon accueil de la part des fans.