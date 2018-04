Charleroi et Genk se sont quittés sur un partage 2-2 en ouverture de la troisième journée des playoffs I, vendredi. Charleroi menait pourtant 2-0 après les buts de Kaveh Rezaei (11e, penalty) et de Marco Ilaimaharitra (22e). Ibrahima Seck (36e) et Dieumerci Ndongala (59e) ont permis à Genk de revenir à égalité.

En quête d'une victoire depuis le 19 janvier, Charleroi démarrait parfaitement la rencontre. Après 22 minutes, le marquoir affichait déjà 2-0. Dès la 11e minute, Rezaei ouvrait le score sur penalty. L'Iranien avait été accroché par Malinovskyi. Onze minutes plus tard, Fall profitait d'un contre heureux et débordait sur la droit. Après avoir résisté à Colley, Fall remettait au point de penalty, où Ilaimaharitra envoyait le ballon dans le but (22e).

Seck, d'une tête rageuse sur corner, remettait Genk dans le match à la 36e minute (2-1).

En seconde période, Samatta récupérait le cuir après une mauvaise remise de Martos. L'attaquant limbourgeois se jouait de Mandanda mais tirait à côté (52e). Genk trouvait l'égalisation de fort belle manière à la 59e minute. Pozuelo isolait d'une louche Ndongala, lequel reprenait en un temps, ne laissant aucune chance à Mandanda.

Mandanda était décisif en fin de match. Alors qu'il était déjà au sol, il repoussait miraculeusement une tentative rapprochée d'Aidoo (90e+2) avant de détourner une frappe de Trossard (90e+3).

Charleroi reste quatrième avec 27 points. Genk suit avec 26 unités. La troisième journée des playoffs se poursuit samedi avec Standard/La Gantoise et dimanche avec Anderlecht/Club Bruges.

