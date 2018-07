Depuis plusieurs semaines, le nom de Mike Trésor Ndayishimiye est lié au Sporting. Mais il n’a pas encore signé. Cela veut-il dire que la piste est éteinte ? Non, que du contraire.

Le jeune ailier de 19 ans, capable d’évoluer à toutes les positions derrière l’attaquant, est toujours dans les petits papiers carolos. Il se chuchote même que l’arrivée du jeune talent d’Anderlecht (qui n’a pas prolongé au RSCA) pourrait coïncider avec le départ en prêt de Willy Semedo qui ne semble pas en mesure d’entrer en concurrence avec Gholizadeh, Grange, Fall et Baby cette saison.

Et Amara Baby, justement ? Le médian gauche, qui entame sa quatrième saison au Sporting, n’a pas caché son envie de trouver un nouveau défi, à 29 ans. "Si une offre correspond à ses attentes et à la nôtre, on l’analysera", expliquait Mehdi Bayat samedi soir. Et si Baby part, il sera remplacé. "Une sortie impliquera d’office une arrivée", n’a pas caché l’administrateur-délégué du Sporting, soucieux de conserver l’équilibre au sein de son noyau.