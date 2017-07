Les Zèbres et les Rouches ont poursuivi leur préparation en affrontant deux clubs français. Anderlecht a pour sa part joué contre Dender.

Le duo Mpoku-Sa fait la différence

Le Congolais, capitaine, a offert deux assists au Portugais contre Quévilly-Rouen (L2).

Avant de quitter Le Touquet pour revenir en Belgique ce jeudi après-midi, le Standard a clôturé son stage estival sur une victoire (0-2) contre Quevilly-Rouen (Ligue 2) ce mercredi soir sur la pelouse du stade Gérard Houllier. Les deux buts ont été signés par le duo Mpoku-Sa, alignés en attaque dans le désormais traditionnel 4-4-2 de Sa Pinto.

Le premier but est tombé à la 27e avec un coup franc de Mpoku, désigné capitaine pour ce match amical, et une reprise de la tête d'Orlando Sa. Les deux hommes ont remis le couvert deux minutes plus tard: Polo a récupéré un ballon et a lancé Orlando Sa qui, seul face au gardien, a planté son deuxième but de la soirée. Dossevi, lui, est passé très près du 0-3 mais son tir a été dévié sur le poteau.

La reprise du championnat approchant à grands pas, Sa Pinto a décidé de confirmer l'équipe titulaire pour entamer la deuxième mi-temps. La fin du match était quelque peu décousue avec une exclusion et six changements côté français suivie de cinq changements côté rouche.

QRM: Hartock, Marigard, Sery (46e Addy), Lefort, Vignaud (11e Gobron, 46e Salze), Oliveira, Rogie, Ramon (41e Basque), Gakpa, Duhamel (70e Boujedra), Caddy (.

Standard: Ochoa; Fai, Scholz, Laifis (83e Kosanovic), Pocognoli; Dossevi (73e Ndongala), Agbo (73e Marin), Bokadi, Edmilson; Sa (83e Emond), Mpoku (83e Djenepo).

Arbitre: M. Gazagnes

Avertissements: Agbo, Scholz

Exclusion: 65e Rogie (2 j.)

Les buts: 27e et 29e Orlando Sa (0-2)

Revivez Quevilly-Standard

Le plein de confiance pour Charleroi

Les Zèbres ont remporté leur quatrième victoire de la préparation et semblent monter en puissance à dix jours de la reprise.

La préparation de Charleroi se déroule à merveille. Après cinq rencontres jouées, face à des adversaires de calibre (Bochum, Shakhtar, Amiens, Union, Reims), les Zèbres sont toujours invaincus.

Mieux, ils ont décrocher mercredi leur quatrième victoire, sur la pelouse de Reims (Ligue 2). Une victoire qui s'est dessinée en seconde période grâce à des buts de Pollet, Nurio et Bedia.

Offensivement, les hommes de Mazzù ont fait preuve d'une belle efficacité. Et défensivement, ils ont une nouvelle fois gardé le zéro. De bon augure, évidemment, avant la reprise face à Courtrai le 29 juillet prochain.

Charleroi : Penneteau; Marinos, Martos, Dessoleil, Nurio (85e Boulenger), Lukebakio (72e Fall), Hendrickx (82e Rodes), Benavente (85e Zajkov), Baby (82e Tainmont); Pollet (71e Saglik), Rezaei (62e Bedia).

Les buts : 52e Pollet (0-1), 73e Nurio (0-2), 78e Bedia (0-3).

Revivez Reims-Charleroi



Anderlecht s'impose... après avoir été mené

C'est face à Dender que les Mauves ont poursuivi leur préparation. Après avoir encaissé dès la 17e minute, les Mauves ont redressé la barre après la demi-heure de jeu, alors que leur début de rencontre n'était guère convaincant. C'est via un centre... loupé de Sowah que l'égalisation arrivait, puisque le ballon atterrissait directement dans le but adverse. En fin de première période, Harbaoui faisait 1-2 sur un assist de Ganvoula.



Le même Ganvoula allait sceller le score à la 89e minute, de la tête. De quoi donner un peu de confiance aux Mauves malgré un match qui n'était pas vraiment brillant en terme de niveau de jeu...



Anderlecht : Sels; Sowah, Delcroix, Deschacht, Obradovic; Capel (46 e Kabasele), Bruno, Stanciu (67 e Corryn), Onyekuru; Harbaoui (67 e Amrani), Ganvoula

Les buts : 17 e Sarr (1-0), 33 e Sowah (1-1), 45 e Harbaoui (1-2), 89 e Ganvoula (1-3),







Revivez Dender-Anderlecht