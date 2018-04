La pelouse du Mambourg s'est dégradée en quelques jours et est devenu impraticable. Le terrain est en train d'être remplacé en urgence...

Ceux qui sont passés devant le stade du pays de Charleroi ce mercredi s'en sont sans doute rendu compte : de nombreux ouvriers s'activent pour remplacer le terrain. A deux jours de Charleroi-Anderlecht ? Oui...



La décision a en fait été prise hier soir. Le terrain s'était fortement dégradé (il est trop tôt pour savoir ce qu'il s'est passé exactement) et la pelouse était devenue impraticable. Or, la qualité de la pelouse est un critère important pour participer aux PO1 et le Sporting a donc décidé de remplacer la pelouse en urgence en commandant une nouvelle pelouse aux Pays-Bas, qui devrait arriver ce jeudi.

Les travaux ont débuté ce midi et devraient être terminés vendredi matin. Quelques heures avant le duel des Sporting, qui a lieu à 20h30. Le temps presse !