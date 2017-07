Dans une interview dans Humo, Herman Van Holsbeeck avait expliqué que le dossier Mata était devenu "trop compliqué" pour Anderlecht car le joueur s’était "lié à John Bico". Une version que le Zèbre a tenu à démentir via un post sur son compte Twitter, mercredi soir.

"J’ai refusé la proposition d’Anderlecht car elle m’était présentée comme étant ‘à prendre ou à laisser’ , immédiatement. Sans possibilité pour moi de réfléchir, ni même, par exemple, de discuter avec M. Weiler", explique l’international angolais. "Cet ultimatum m’a bien entendu refroidi et je l’ai refusé. Par la suite, j’ai décidé de changer d’entourage professionnel. Bien longtemps après la proposition d’Anderlecht et afin de faire les bons choix pour ma carrière (clubs, agents…), j’ai sollicité, comme de nombreux joueurs, les conseils et l’opinion de M. Bico. Sa réponse a été : ‘Tu es un bon joueur, avec un potentiel pour le top. C’est clair et évident. Mais tu es dans un bon club, avec un bon coach et un bon staff. Tu es chez toi. Ne pars pas n’importe où et n’importe comment. Cela doit être réfléchi. À défaut, une saison de plus à Charleroi ne serait pas négative.’ Cela m’a conforté dans mon opinion. Maintenant, place au football."