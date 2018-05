L'apport des deux joueurs, montés au jeu à la 58e minute d'Anderlecht-Charleroi, est énorme en termes de statistiques.

On l'a écrit : il était logique que Felice Mazzù aligne le même onze que face à La Gantoise pour aller défier Anderlecht. « On venait de retrouver la chemin de la victoire avec cette équipe. Si je voulais être cohérent avec mon groupe, la meilleure chose à faire était de réaligner les mêmes joueurs », avait expliqué le coach carolo avant la rencontre, au moment de justifier ses choix de base (Pollet, Bedia, Fall). « Et je rappelle tout de même que sans Rezaei et Benavente, nous étions restés trois mois sans gagner. »

(...)