La bonne nouvelle est tombée ce mardi en début d'après-midi. L'attaquant du Sporting Charleroi, Victor Osimhen, qui a passé une IRM lundi ne souffre d'aucune déchirure. Ce qui était craint, vendredi soir, quand le Nigérian a quitté la pelouse du Mambourg en grimaçant et se tenant la cuisse suite au succès des Carolos contre La Gantoise (2-0).

Les examens ont montré que l'attaquant, qui fêtera ses 20 ans le 29 décembre, ne souffre que d'un coup direct et pas d'une lésion. Ce qui l'aurait écarté des terrains pour les deux derniers matches de l'année 2018 : dimanche (20 heures) à Zulte Waregem et le mercredi 26 décembre (18 heures) face au Standard. Le Nigérian devra rester au repos pendant 48 heures et pourrait reprendre les entraînements jeudi. Voilà une information qui fera plaisir à Felice Mazzù qui craignait de devoir se passer des services de son attaquant qui a inscrit huit buts et délivré un assist depuis son arrivée au club fin août. «Tout le monde voit et sait que Victor a un impact énorme quel que soit le dispositif dans lequel nous jouons.»

La trêve fera néanmoins du bien au joueur prêté par Wolsbourg qui n'a jamais enchaîné autant de matchs dans sa jeune carrière et qui se plaignait du mollet la semaine dernière...