"C’est de notre faute…"

"On s’attendait à un match comme celui auquel on a assisté. Eupen possède de la qualité. Je ne m’attendais pas à prendre deux buts comme aujourd’hui. Sur le deuxième, c’est le plus petit joueur d’Eupen dans le grand rectangle qui marque. Les petits détails sont actuellement en notre défaveur, mais c’est de notre faute", a déclaré le coach des Zèbres à l'issue de la rencontre.

Avant de conclure: "Les deux buts qu’on prend, ce ne serait pas arrivé dans le passé. On doit tourner le bouton et reprendre nos esprits. Offensivement aussi, on doit faire de meilleurs choix. Cela fait trois fois qu’on encaisse en fin de match à domicile. J’espère que cela ne va pas rester dans les têtes. N’oublions pas, quand même, que notre bilan global est positif avec une défaite en dix rencontres…"





Dorian Dessoleil a manqué

L'avis de l'expert par Maxime Jacques.

Un être vous manque et tout est dépeuplé. Nous n’irons pas jusqu’à dire que l’absence de Dorian Dessoleil explique à elle seule le faux pas de Charleroi. Mais force est de constater qu’avec lui, le résultat aurait peut-être été différent. Sur la faute qui amène le penalty, Martos, sur son mauvais pied, met trop de temps à se retourner et commet l’irréparable. Et sur le deuxième but des Pandas, c’est… le plus petit joueur de l’équipe adverse qui marque de la tête. Dans la zone habituellement dédiée à Dorian Dessoleil. "Si Dorian avait été présent, je pense que nous n’aurions pas encaissé le deuxième but", reconnaissant d’ailleurs Felice Mazzù en conférence de presse après la rencontre. Nous sommes d’accord avec lui. Ni Zajkov, ni Martos n’ont le même gabarit que Dessoleil. Un gabarit qui a manqué…