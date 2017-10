Charleroi et Courtrai ont profité de la trêve internationale pour affronter des équipes de Ligue 1.

Les Zèbres se sont inclinés contre le FC Metz (3-0) et les Kerels ont battu Amiens SC (2-0).

A Amnéville, contre la lanterne rouge du championnat de France, Charleroi a subi les trois buts en première période: Roux (12e), Fournier (24e) et Cafu (39e). Les Zèbres ont été plus présents en deuxième mi-temps mais Pollet et Baby n'ont pas réduit la marque.

Felice Mazzù a aligné : Mandanda, Hendrickx (46e Núrio), Martos (c) (46e Diandy), Dessoleil (70e Célestine), N'Ganga, Fall (46e Benavente), Ilaimaharitra, Saglik, Tainmont (46e Baby), Bedia (70e Rodes), Pollet.

Sur son terrain, Courtrai a battu Amiens, 16e de Ligue 1 (2-0). Ajagun (12e) et Van Eenoo (51e) ont inscrit les deux buts des Kerels.