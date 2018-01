Selon nos informations, Romain Grange s'est officiellement s'engagé avec Charleroi. L'ailier droit de 29 ans a paraphé un contrat de 2 ans et demi avec option. Le club de Niort affirmait quelques minutes plus tôt qu'un accord avait été trouvé et que le joueur passé par Nancy et le Paris FC devait s'engager dans les prochaines heures.

Le Français a réalisé une première partie de saison convaincante avec les Chamois (Ligue 2) puisqu'il a planté 4 pions et délivré 6 passes décisives en 17 apparitions (1.294 minutes jouées). Romain Grange est donc décisif 1 fois toutes les 129 minutes. Le natif de Châteauroux devrait palier le départ de Clément Tainmont.

L'indemnité de transfert n'est pas encore connue.

Anthony D'Alberto prêté 6 mois

Le Belge Anthony D'Alberto est prêté jusqu'en fin de saison, avec option d'achat, par le club portugais de Braga au Sporting de Charleroi. C'est ce qu'a annoncé le club belge de football vendredi. Anthony D'Alberto, 23 ans, est un latéral droit qui a quitté Anderlecht en août 2015 pour rejoindre le Portugal et Braga. Il compte 70 apparitions avec l'équipe B de la formation portugaise mais n'a jamais évolué avec les A.

D'Alberto, premier renfort du mercato pour les 'Zèbres', partira en stage hivernal avec les troupes de Felice Mazzu.

Mercredi, le Sporting carolo a vu le Français Clément Tainmont, ailier de 31 ans, partir pour Malines.

Après 21 journées, Charleroi est 2e du championnat avec 42 points, soit 2 unités de plus qu'Anderlecht mais 11 longueurs derrière l'autoritaire leader qu'est le Club de Bruges.