Pour la venue de Saint-Trond au Mambourg ce mardi soir (20h30), Felice Mazzù pourra compter sur les retours de Dorian Dessoleil et David Henen, qui étaient absents vendredi soir contre La Gantoise. Par contre, le mentor des Zèbres devra se passer des services de Massimo Bruno et Cristophe Diandy. « Massimo souffre d'une douleur au niveau des abdominaux et il n'est pas à 100 %. C'est d'ailleurs pour cela qu'il a été remplacé contre les Gantois. En ce qui concerne Cristophe, il est en délicatesse avec son orteil depuis quelques semaines. Un coup cela va, un coup cela ne va pas. Ici cela va moins bien, donc il n'est pas repris. » Face à Saint-Trond, le Sporting n'a pas trop le droit à l'erreur sous peine de voir le Top 6 s'éloigner encore un peu plus. Mais la mission des Hennuyers, face à une formation trudonnaire qui traverse une bonne période, ne sera pas simple. « C'est une équipe qui ose, qui va de l'avant et qui a un peu, pour le moment, la chance qui nous suivait en début de saison dernière, ajoute le T1 carolo. Pour s'en convaincre, il suffit de voir leurs deux buts contre le Club Bruges lors de la dernière journée. »

Le jeune Ken Nkuba (16 ans) qui a signé son premier contrat pro la semaine dernière et joué ses premières minutes en Pro League est à nouveau dans le noyau, au contraire de Romain Grange, Noorafkan, Dervite et Mandanda.

Le noyau : Penneteau, Riou, Baume, Willems, Marinos, Gholizadeh, Benavente, Ilaimaharitra, Busi, Osimhen, Dessoleil, Nurio, Martos, Rodes, Hendrickx, Nkuba, Henen, Perbet, Zajkov, Niane.

Les blessés : Angella (genou), Bruno (abdominaux), Diandy (orteil).

Les non-repris : Mandanda, Noorafkan, Grange, Dervite.