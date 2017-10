Le latéral gauche portugais, blessé aux adducteurs, est forfait. Francis N'Ganga se tient prêt pour le remplacer.

Le déplacement de Charleroi à Lokeren ce samedi, à 18h, se fera sans Nurio. Le latéral gauche portugais, qui n'avait pas encore manqué la moindre minute en championnat cette saison, est blessé aux adducteurs et n'a pas été sélectionné par Felice Mazzù dans le groupe qui prendra la direction de Daknam. "Il s'agit plus d'une mesure de précaution pour éviter la déchirure et il devrait être en mesure d'être sélectionnable, mardi, à Ostende", expliquait le coach carolo en conférence de presse ce vendredi.

Francis N'Ganga, qui n'a pas encore joué en championnat cette saison, semble être la solution la plus logique pour le remplacer. "On a fait de très bons matches défensivement la saison passée avec Francis et on sait ce qu'il peut apporter. C'est une garçon qui ne lâche jamais rien. Mais il n'a pas eu de temps de jeu en préparation et n'a rejoint le groupe normalement que début septembre. Il s'entraîne bien et son attitude est très bonne."

S'il estime que N'Ganga n'a pas assez de rythme pour débuter, Felice Mazzù pourrait opter pour un changement de système, en revenant à la défense à trois qui avait bien fonctionné l'an dernier. Dans cette hypothèse, Zajkov, Martos et Dessoleil seraient alignés dans l'axe de la défense. Baby et Marinos occuperaient les flancs.