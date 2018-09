Dans l'autre rencontre qui se disputait à 20h, Charleroi s'est imposé à domicile face à Lokeren (2-1). Cristian Benavente (55) a ouvert le score en début de seconde période avant que Adama Niane (77) ne double la mise en faveur des Carolos.

Mickael Tirpan (83) a réduit la marque six minutes plus tard mais cela n'a pas empêché Charleroi d'empocher les trois points. Au classement, Charleroi (11 points) grimpe à la neuvième place, Waasland-Beveren (8 points) à la treizième. Lokeren (5 points) recule à la quatorzième position alors que Mouscron reste lanterne rouge avec 4 unités.

L’Excel lanterne au plus mauvais moment

A La fébrilité défensive des Hurlus est venu s’ajouter un penalty loupé à 0-1. C’était trop L’équation soumise au savoir-faire des Mouscronnois avait l’avantage de ne comporter aucune inconnue en raison du contexte chiffré qui était le leur mais elle n’en demeurait pas moins compliquée dans sa résolution.

La preuve, ce but précoce concédé de la tête et un peu trop facilement à notre goût qui plaçait encore un peu plus les Hurlus au pied du mur (0-1).

Un avatar non programmé qui ne pouvait qu’attiser un peu plus leur volonté de se projeter vers l’avant avec énormément d’enthousiasme. Ce bel élan collectif aurait normalement dû être récompensé quand, après suggestion du VAR, l’arbitre accorda un coup de réparation pour une faute évidente de Massop sur Amallah (23e). Hélas, trois fois hélas, Mohamed voyait son envoi pas assez puissant et précis repoussé par Roef.

Un malheur ne venant jamais seul, l’Excel faisait encore une fois les frais de son manque de promptitude et d’intransigeance lorsqu’Abdullah put tout à loisir placer une tête sur le poteau avant que Schryvers ne récupère le cuir pour le loger en toute quiétude au fond du but (0-2).

A moins d’un revirement spectaculaire, la messe était quasiment dite à mi-parcours. De fait, la seconde période se disputa le plus souvent dans le camp waeslandien mais ce campement en règle devant la cage de Roef ne déboucha sur rien de bien tangible. Des centres à profusion mais sans destinataire bien précis, une poignée de coups de coin dépourvus de tout danger à la réception, l’Excel se cassa les dents jusqu’au coup de sifflet final.

Pire, ils encaissèrent un troisième et dernier but appelé à faire le tour de la toile planétaire. Ampomah se risqua en effet à adresser un lob des quarante mètres environ et qui secoua les filets hennuyers de magistrale façon (0-3).

Après avoir réalisé un 4 sur 6 annonciateur d’un possible renouveau, les Hurlus sont retombés dans leurs travers. Pas idéal avant d’aller se frotter aux Canaris et de recevoir le Standard. Les gros nuages sont de retour…

Le Club de Bruges remporte le derby de la Venise du Nord

Le Club de Bruges s'est offert facilement le derby face au Cercle samedi soir (4-0) lors de la neuvième journée de Jupiler Pro League. Les Brugeois reprennent par la même occasion la tête du championnat après l'avoir cédée au Racing Genk en début de soirée.

Le Racing Genk a profité un peu plus de deux heures du fauteuil de leader samedi soir après sa large victoire face à Zulte-Waregem (4-0). Le Club de Bruges a rapidement montré face au Cercle de Bruges qu'il comptait reprendre son dû malgré son élimination en semaine en Coupe de Belgique à Deinze. Wesley ouvrait en effet le score dès la 6e minute de jeu avant qu'Hans Vanaken ne double la mise à la 39e. En seconde période, Siebe Schrijvers inscrivait le troisième but des Blauw en Zwart à la 53e avant de fixer le score à 4-0 à dix minutes du terme.

Au classement, le Club de Bruges reprend donc le leadership avec 25 points, soit deux unités de plus que le Racing Genk et neuf d'avance sur Anderlecht qui reçoit dimanche (14h30) Saint-Trond. Le Cercle de Bruges occupe lui la onzième position avec neuf points.

Revivez le match des Zèbres en direct commenté: