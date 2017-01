Les Zèbres ont bouclé leur semaine de stage à Valence par une nette victoire face à une équipe de joueurs espagnols sans contrat. Après un 0 sur 6 pour boucler l’année 2016, le Sporting se remet donc dans les bons rails avant la reprise du championnat, le 20 janvier à La Gantoise.

Felice Mazzù avait opté pour un 4-4-2 avec l’association attendue Pollet – Harbaoui en attaque. Et c’est justement Harbaoui qui trouvait en premier le chemin des filets après un bon service de Fall (38e). Dans la foulée, Pollet prouvait qu’il était prêt à former ce duo avec Harbaoui puisque c’est lui qui doublait la mise après avoir été servi par Bakar (2-0, 42e).

Mazzù lançait une équipe totalement différente pour la seconde période. Mais Charleroi continuait à dérouler face à une opposition faiblarde. Suite à un coup-franc de Remacle qui avait été repoussé, Baby se trouvait au bon endroit pour conclure (3-0, 61e). Et le Sénégalais profitait d’un bon centre de Mata pour planter un doublé (4-0, 69e).

Les Espagnols sans contrat sauvaient la mise en fin de rencontre via Valle (4-1, 72e). Ils revenaient même dans le match suite à un penalty provoqué par Zajkov (4-2, 72e) et converti par le même Valle (4-2). Et Charleroi se demandait ce qui lui arrivait lorsque Marques faisait 4-3 sur un nouveau penalty dans une fin de rencontre un peu houleuse.

Mata a également ramassé une deuxième carte jaune suite à une altercation avec Cuevas (78e).

La délégation zébrée sera de retour en Belgique ce samedi.

Charleroi (première période) : Penneteau, Marinos, Martos, Willems, Boulenger, Marcq, Fall, Tainmont, Bakar, Pollet, Harbaoui.

Charleroi (deuxième période) : Mandanda, Mata, Zajkov, Dessoleil, N'Ganga, Hendrickx, Baby, Remacle, Benavente, Stevance, Bedia.

Exclusion : Mata (78e).

Les buts : 38e Harbaoui (1-0), 42e Pollet (2-0), 61e Baby (3-0), 69e Baby (4-0), 72e Valle (4-1), 86e Valle sur pen. (4-2), 90e+2 Marques (4-3).