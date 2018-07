Une victoire (face au Cercle de Bruges, 0-2), une défaite (face à Westerlo, 2-1) et désormais un partage, face à Tubize, ce vendredi (1-1). C’est le bilan de la préparation de Charleroi à la veille du départ en stage à Mierlo.

Sur la (très mauvaise) pelouse de Couvin-Mariembourg, les Zèbres ont livré une prestation dans la continuité des deux premières. Ils se sont créé des occasions mais ont manqué de réussite en zone de finition, à l’image de Grange, à bout portant, devant Defourny (en grande forme) avant la pause, et de Perbet en deuxième période, après un superbe contrôle de balle. Mais cela n’inquiète pas Felice Mazzù.

"Sur un terrain comme celui-là, c’est difficile de faire des reproches aux joueurs. Je suis content de l’implication." Et sans doute de Marco Ilaimaharitra, buteur au terme d’une jolie chevauchée et qui semble déjà au niveau alors que la saison n’a pas débuté. Les Iraniens, Noorafkan et Gholizadeh, eux, ont été intéressants mais les problèmes de communication avec le reste de l’équipe sont tout de même criants. Ils auront sans doute l’occasion de s’acclimater au groupe lors du stage à Mierlo, qui débute ce samedi, pour une semaine. Et qui se déroulera sans N’Ganga, Saglik, Stevance et Boulenger, que Felice Mazzù a décidé de laisser à la maison. "Pour des raisons différentes, je leur ai dit à tous les quatre qu’il serait très compliqué d’avoir du temps de jeu à Charleroi cette saison. C’est pourquoi nous avons pris la décision avec la direction."

Cette non-sélection pousse inévitablement les quatre joueurs vers la sortie. En revanche, les jeunes Falzone et Busi (18 ans) accompagneront, eux, le groupe à Mierlo. Le deuxième a une nouvelle fois montré de très belles choses au poste d’arrière droit. "Pour un jeune, il a du cran", admettait Mazzù, qui est toujours dans l’attente d’un élément offensif, qui devrait s’appeler Mike Trésor (Anderlecht).